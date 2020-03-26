Киев, 26 марта 2020, 11:23 — REGNUM По состоянию на утро 26 марта на Украине зафиксировали 156 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
За минувшие сутки было зафиксировано 43 новых случая заражения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тернопольской области Украины COVID-19 выявили у четырёх медиков — двух семейных врачей, одного врача скорой помощи и работника одной из больниц области.
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