Джакарта, , 11:20 — REGNUM В Индонезии около 1200 офицеров будут сопровождать проведение похорон матери главы государства Джоко Видодо, сообщает информационный портал Detik.

«Безопасность похорон обеспечат 1200 человек: 650 военных и 550 полицейских», — заявил главный инспектор полиции провинции Центральная Ява Рико Амельза Даниэль.

По его словам, желающие помолиться могут сделать это дома, а не идти на похороны, в которых примут участие только очень близкие родственники.

Известно, что тело матери президента Индонезии будет похоронено на кладбище Мунду в округе Каранганьяр в провинции Центральная Ява днем 26 марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии выступил с заявлением в связи с кончиной своей матери Суджиатми Нотомихарджо.

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