Саратов, , 11:52 — REGNUM Минсоцразвития Саратовской области просит жителей по возможности ограничить посещение учреждений социальной поддержки. Данные профилактические меры направлены на нераспространение коронавирусной инфекции в регионе, сообщили в правительстве области.

В случае крайней необходимости можно записаться на прием к специалистам соцучреждений по телефонам «горячей линии», размещённым на сайте министерства в разделе «Социальная помощь при коронавирусе». Звонки для записи принимаются с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, риски распространения вируса будут максимально снижены, если мы будем действовать на опережение в борьбе с угрозой. Об этом заявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев, комментируя обращение президента России Владимира Путина. От жителей области власти ждут дисциплины и ответственности.

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