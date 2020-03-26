Калуга, , 11:26 — REGNUM Обеспеченность Калужской области аппаратами искусственной вентиляции легких стала 25 марта предметом разговора на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Как написал по этому поводу в социальной сети врио губернатора области Владислав Шапша, в настоящий момент в регионе работает 276 аппаратов искусственной вентиляции легких.

По обеспеченности этими жизненно необходимыми аппаратами регион занимает шестое место в Центральном федеральной округе. К приёму больных коронавирусной инфекции в области готовы 365 медицинских коек, ещё 170 при необходимости будут развёрнуты в течение суток. К настоящему времени уже проведено 881 исследование на наличие коронавирусной инфекции. Ежедневно проводят не менее 150 исследований на коронавирус.

26 марта будет рассмотрен вопрос о возможном введении ограничений на работу фитнес залов, кинотеатров, дискотек, ночных клубов, а также вопрос о запрете курения кальянов в общественных местах.

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