Уфа, , 11:21 — REGNUM 37 жителей Башкирии, которые вернулись из-за границы, привлекут к ответственности за нарушение 14-дневного карантина. Об этом 26 марта сообщил заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Александр Жеребцов на оперативном совещании по противодействию распространению коронавирусной инфекции в правительстве Башкирии.

По его словам, после выхода из карантина всех нарушителей привлекут к ответственности.

Отмечается, что сотрудники Роспотребнадзора вместе с представителями общественных организаций каждый день обходят граждан, которые вернулись из-за границы и проверяют соблюдение ими карантина. Всего удалось обойти свыше 300 адресов.

Сообщается, что в случае нарушения санитарно-эпидемиологических правил законодательством предусмотрены штрафы до 80 тысяч рублей. А если такие действия привели к смерти, то предусмотрена уголовная ответственность.

По словам секретаря межведомственного Совета общественной безопасности Башкирии Алексея Касьянова, всего из-за рубежа в Башкирию с 1 по 26 марта вернулись 20 тысяч человек.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, в республике не высокий уровень дисциплины у тех, кто приехал из-за рубежа и может заразить людей. Именно поэтому необходимо наказывать тех, кто не соблюдает режим самоизоляции.

Глава Башкирии также отметил, что в республике продолжится работа по выявлению нарушителей, поскольку это очень важно.

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