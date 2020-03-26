Москва, , 11:17 — REGNUM Продовольственные магазины и аптеки в Москве продолжат работать без ограничений в период с 28 марта по 5 апреля, объявленный в России нерабочим. Об этом написал 26 марта мэр столицы Сергей Собянин на своём сайте.

Он отметил, что предпринял дополнительные меры по недопущению распространения в столице инфекции COVID-19. Так, закрываются все рестораны, кафе, бары и столовые и объекты розничной торговли. Исключение сделано для продовольственных магазинов и аптек, а также продажи непродовольственных товаров первой необходимости.

Закрываются территории общегородского значения, включая парки, приостанавливается оказание услуг с личным присутствием человека, например, в парикмахерских и салонах красоты.

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