Сеул, , 11:19 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Korean Air выполнит чартерный рейс в Германию, чтобы вернуть на родину граждан страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, компания совершит рейс по маршруту Франкфурт — Инчхон 1 апреля.

Известно, что авиакомпания задействует 277-местный самолёт. Стоимость билета составит около 1,74 млн вон (~$1420) в одну сторону включая налоги.

Отмечается, что в связи с распространением коронавируса и запрета на въезд в Евросоюз южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines приостановит полёты между странами с 1 по 16 апреля, компания Korean Air — с 5 по 24 апреля.