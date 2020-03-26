Нижний Новгород, , 11:14 — REGNUM По состоянию на 11:00 мск 26 марта число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионах Приволжского федерального округа выросло на 10 единиц. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в Поволжье с новой инфекцией госпитализированы 62 человека.

Так, пять новых случаев заражения зарегистрировано в Пермском крае, три — в Татарии, два новых случая — в Самарской области.

Таким образом, сейчас максимальное число инфицированных госпитализировано в Самарской области — 12 человек, в Пермском крае и Татарии наблюдаются по 10 заразившихся, в Нижегородской области — восемь граждан, в Кировской области — семеро инфицированных, в Оренбургской области и Башкирии — по четыре человека, в Пензенской области и Удмуртии — по двое пациентов, по одному заразившемуся зафиксировано в Ульяновской и Саратовской областях, а также в Чувашии.

Ранее была выписана одна из пациенток в Нижнем Новгороде, выписывается женщина, госпитализированная в Пензе. По-прежнему случаев коронавируса не выявили в Марий Эл и Мордовии.

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