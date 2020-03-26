Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM Международная картографическая компания 2ГИС создала симуляцию распространения коронавируса для Петербурга в двух моделях — с социальной изоляцией и без.

«В обоих вариантах заболевание передаётся здоровым людям от больных, но с разной скоростью. Первая модель показывает нашу с вами привычную жизнь: поездки на работу, встречи с родителями и друзьями. Число заражённых растёт резко, а врачи с трудом справляются с наплывом пациентов. Вторая модель — соблюдение социальной дистанции, которая позволяет избежать рекордной заболеваемости», — анонсирует 2ГИС.

Согласно симуляции, в первом случае возможности системы здравоохранения будут преодолены на этапе примерно 2,5 тыс. зараженных, но еще долгое время число больных будет расти, прежде чем пойдет на спад. В модели с социальной изоляцией возможности системы здравоохранения редко оказываются выбранными более чем на 50% одновременно.

Компания подчеркивает, что модели показывают вирус, подобный COVID-19, и не являются реальным прогнозом распространения болезни. «Ограничение социальных контактов позволит замедлить распространение вируса и избежать переполнения больниц», — считают в 2ГИС.

Аналогичные симуляции созданы для Москвы, где сейчас наибольшее число зараженных в России, Свердловской, Челябинской областей и других регионов.

Напомним, президент Владимир Путин в качестве одной из мер борьбы с распространением коронавируса объявил следующую неделю нерабочей.

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