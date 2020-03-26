Караганда, Казахстан, , 11:12 — REGNUM Десть лет лишения свободы получил бывший руководитель отдела строительства акимата (администрации) Шахтинска, сообщает антикоррупционная служба по Карагандинской области.

Казыбекбийский районный суд Караганды приговорил также руководителей ТОО «Байтас ХХI» к восьми годам лишения свободы. Все трое признаны виновными в хищении бюджетных средств на сумму 232 млн тенге ($520 тыс.).

Кроме того руководители «Байтас ХХI» подстрекали сотрудников прокуратуры к получению взятки в размере $40 тыс. за прекращение уголовного дела в отношении них.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта арестован заместитель акима (главы) Актюбинской области Казахстана Руслан Мамунов. Он подозревается в мошенничестве.