Караганда, Казахстан, 26 марта 2020, 11:12 — REGNUM Десть лет лишения свободы получил бывший руководитель отдела строительства акимата (администрации) Шахтинска, сообщает антикоррупционная служба по Карагандинской области.
Казыбекбийский районный суд Караганды приговорил также руководителей ТОО «Байтас ХХI» к восьми годам лишения свободы. Все трое признаны виновными в хищении бюджетных средств на сумму 232 млн тенге ($520 тыс.).
Кроме того руководители «Байтас ХХI» подстрекали сотрудников прокуратуры к получению взятки в размере $40 тыс. за прекращение уголовного дела в отношении них.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта арестован заместитель акима (главы) Актюбинской области Казахстана Руслан Мамунов. Он подозревается в мошенничестве.