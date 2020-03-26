Москва, , 11:12 — REGNUM В России увеличилось число людей, которые заразились новым типом коронавирусной инфекции. Так, по данным оперативного штаба на 26 марта, за последние сутки в стране было подтверждено 182 новых случая заболевания COVID-19.

Читайте также: В Москве скончались два пациента с коронавирусом

Общее количество заболевших в России на сегодняшний день достигло 840 заболевших. Больше всего случаев заражения — в Москве (546).

Читайте также: Более 130 тыс. человек остаются под надзором врачей в России

Как сообщало ИА REGNUM, в России жертвами коронавируса уже стали два человека. 38 пациентов смогли излечиться.

Читайте ранее в этом сюжете: Большинство граждан России готовы пройти тест на коронавирус