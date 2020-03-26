Ярославль, , 11:11 — REGNUM Жители Ярославской области обеспокоены ростом числа жителей Москвы и Московской области, которые уезжают из столичного региона на время карантинных мер. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская область граничит с Московской, у многих жителей столицы есть дачи, которых особенно много в южных районах области — Переславском, Ростовском, Борисоглебском, а также на берегах Рыбинского и Угличского водохранилищ в Угличском, Мышкинском и Брейтовском районах.

«В Переславле мы уже видим множество москвичей. Они в магазинах, на улицах, в парках, общественных местах, дендросаду (вчера, говорят, наплыв был огромный!). Вопрос — где руководство области и городского округа? Какие меры будут предприняты? Или Переславль и Ярославская область готовы радостно принять всех москвичей, которые не захотят подчиниться карантинным мерам и остаться дома? Тем более Собянин выезд из Москвы не ограничивает?», — написала на своей странице в Facebook журналист из Переславля Наталья Власова.

Ярославцы опасаются, что приехавшие москвичи могут быть переносчиками коронавирусной инфекции. Неизвестно, справятся ли районные больницы с повышенной нагрузкой ввиду роста числа дачников. Между тем большинство жителей сельских районов области в основном легкомысленно относятся к угрозе эпидемии.

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