Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 11:10 — REGNUM В Ростовской области сотрудники инфекционного отделения центральной горбольницы Каменска-Шахтинского заявили, что лечебное учреждение не готово противостоять COVID-19. Об этом сообщает местное издание «Пик».

Медицинские работники пригрозили руководству больницы увольнением, так как беспокоятся за состояние здоровья как своё, так и пациентов лечебного учреждения. В настоящее время сотрудники утверждают, что никто из персонала не обеспечен элементарными средствами защиты — медицинскими масками.

Кроме того, за ночные дежурства и работу с особо опасными инфекциями медики получают копеечную доплату — около 70 рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области медицинские работники могут получить дополнительную денежную надбавку за работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. В ближайшее время этот вопрос поднимут руководители трёх региональных министерств.