Екатеринбург, , 11:13 — REGNUM На Среднем Урале зафиксировали ещё семь случаев заражения новым коронавирусом. Обновлённые данные опубликовали в Роспотребнадзоре.

Всего за последние сутки в стране подтвердили 182 новых случая COVID-19. Теперь в регионе официально подтверждено 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области подтверждали информацию о 13 заболевших COVID-19. Все они госпитализированы в больницу № 40 Екатеринбурга.

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