Москва, , 11:07 — REGNUM В нерабочую неделю в Москве закрываются все заведения, где предоставляют гражданские услуги, требующие присутствия человека. Об этом говорится в указе мэра Сергея Собянина.

Под запретом окажутся, в частности, парикмахерские и салоны красоты.

Исключениями станут медицинские, реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и иными нуждающимися лицами, другие услуги в сфере социального обслуживания, транспортные услуги, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги.

Ограничения действуют с 28 марта по 5 апреля.

На дистанционные услуги ограничений не вводится. Также разрешена курьерская доставка.