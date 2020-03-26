Москва, , 11:05 — REGNUM Практически все международные рейсы, которые ранее выполняла компания «Аэрофлот», на сегодняшний день закрыты. Как уточнил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин, речь идёт о 92 из 94 маршрутов.

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По его словам, которые приводит ТАСС, в течение дня компания закроет и оставшиеся два, так как ранее оперативный штаб по профилактике коронавируса в РФ поручил Росавиации с 27 марта закрыть все регулярные и чартерные международные рейсы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» заявляла о планах закрыть рейсы во Вьетнам (Ханой и Хошимин), Таиланд (Пхукет), на Кубу (Гавана) и Турцию (Анталия), начиная с 28, 29 и 31 марта соответственно.

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Напомним, по решению Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, 27 марта 2020 года в рамках борьбы с распространением COVID-19 Россия прекращает регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. Исключение составят рейсы для вывоза российских граждан из-за границы.

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