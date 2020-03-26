Липецк, , 11:04 — REGNUM В Липецкой области стало известно о 37 фактах нарушения жителями региона режима самоизоляции по коронавирусу. Об этом сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации.

По каждому из случаев будет проведена проверка, а затем материалы передадут в мировой суд. За нарушение условий карантина липчанам грозит административная ответственность и штрафы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе по поручению главы администрации Игоря Артамонова проводятся проверки соблюдения карантина, и первые из них выявили отсутствие дисциплины.

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