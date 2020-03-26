Абакан, , 11:02 — REGNUM Жительница Хакасии, у которой 26 марта подтвердился коронавирус, прибыла в регион из стран с неблагополучной ситуацией по COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, женщина посещала Италию и Францию.

Домой она прибыла через Москву и, как утверждают власти республики, сразу же была помещена на карантин. В настоящее время она госпитализирована. Заболевшая и те, кто с ней контактировал, находятся под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже второй случай заболевания коронавирусом в Хакасии.

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