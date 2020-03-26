Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM В течение следующей недели петербургские заведения общественного питания будут закрыты. Это связано с объявлением нерабочей недели во всей стране. Заметим, документально это решение пока не оформлено, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

О том, что с 30 марта по 5 апреля должны прекратить свою работу рестораны и парки, сообщил глава комитета по промышленной политике, торговле и инновациям Кирилл Соловейчик.

«Да, будут закрыты», — цитирует его издание «Фонтанка».

Такие меры призваны заставить горожан в течение нерабочей недели оставаться дома, дабы снизить число социальных контактов.

С этой целью президент Владимир Путин и объявил внеплановые «каникулы» с 30 апреля. Он заявил об этом как о мере борьбы с коронавирусом накануне в ходе обращения к нации в прямом эфире.

Затем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о закрытии ресторанов, кафе, торговых центров и парков, дабы заставить горожан сидеть дома. Напомним, в московской больнице скончались два пожилых пациента с диагнозом коронавирус. Всего в России по последним данным официально зарегистрировали 658 случаев заражения.

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