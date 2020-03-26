Тбилиси, , 10:54 — REGNUM

На данный момент в Тбилисской инфекционной больнице находятся 33 инфицированных коронавирусом пациентов, и 3-х из них уже сегодня могут объявить выздоровевшими, если получат из лаборатории отрицательные тесты на вирус. Об этом журналистам сообщила медицинский директор больницы Марина Эзугбая.

По ее же информации, еще 34 пациента с диагнозом коронавируса размещены в 5 других отведенных для лечения таких больных клиниках, в том числе, в Кутаиси, Батуми, Зугдиди и Гори.

За минувшие сутки число зараженных коронавирусом в Грузии выросло на 5 человек, до 77 человек, но 10 из них уже выздоровели и выписаны из больниц.

Двое новых пациентов помещены в Тбилисскую инфекционную больницу, и источники их заражения известны. По словам Марины Эзугбая, один пациент связан с кластером, путешествовавшим по США, находился в самоизоляции, а после проявления признаков заражения вирусом был помещен в больницу. Второй пациент вернулся из Франции и тоже находился в самоизоляции. Признаки коронавируса у него проявились на 13-й день.

По данным правительственного сайта по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/, в настоящее время из-за коронавируса 4055 граждан находятся в карантине, а 252 — в стационарах под наблюдением врачей.