Барнаул, , 10:51 — REGNUM Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин сомневается, что чиновники смогут должным образом выполнить всё то, о чем президент России Владимир Путин 25 марта говорил в своём обращении к гражданам России.

«Гладко было на экране, но как это всё реализует бюрократическая вертикаль? Мало верится. Конечно, впечатляет фронтальное наступление под флагом «остановим коронавирус!». Но представил, как многочисленные правильные слова В. В. Путина ранее полностью извращались при написании законопроектов, постановлений правительства и тем более в регионах…

Когда новые меры социальной поддержки обставлялись новыми повышенными требованиями, и круг их получателей сокращался. Или призывы подержать малый и средний бизнес, по сути, полностью сводились на нет отменой с 2019 года льготы по социальным платежам для упрощенной системы налогообложения.

Или ещё один факт из сессии Алтайского краевого законодательного собрания: депутаты будут пролонгировать до 2026 года краевой материнский капитал, и оказалось, что в крае имеют на это право 39,4 тысяч семей, а реально распорядились только 16,1 тысяч.

Так что можно перефразировать старую фразу: «Гладко было на экране, да забыли про бюрократические овраги»», — отметил алтайский общественник Константин Емешин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 марта, президент России Владимир Путин отменил все мероприятия, связанные с празднованием Дня культуры в Санкт-Петербурге, и выступил с обращением к нации, по итогам которого подписал указ о нерабочей неделе в России.

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