Петропавловск-Камчатский, , 11:02 — REGNUM В минобразования Камчатки назвали «фейком» распространяемые в соцсетях слухи о «комендантском часе» для детей и рейдах по контролю за подростками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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Ранее в соцсетях Камчатки начали распространять сообщения о том, что сотрудники полиции будут проводить рейды в торговых центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные слухи опровергли в Хабаровском крае. УМВД по региону официально сообщило, что никаких рейдов не будет и не предполагалось.