Бишкек, , 10:50 — REGNUM Торговые сети и супермаркеты Бишкека изменили график работы в соответствии с комендантским часом, сообщает 26 марта издание 24.kg.

Отмечается, что сети «Народный», «Фрунзе», «Ярмарка» и «Глобус» будут работать с 8:00 до 18:00. Комендантский час в Бишкеке действует с 20:00 до 7:00.

Кроме того, управление МЧС проводит дезинфекцию всех крупных рынков города. Аналогичные мероприятия проводятся в города Киргизии — площадь дезинфекции составила 1,846 млн кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 марта в Киргизии обнаружили 44 случая заражения коронавирусом. Чрезвычайное положение введено в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и в четырех районах Ошской и Джалал-Абадской области.

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