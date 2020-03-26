Москва, , 10:49 — REGNUM Работа магазинов в Москве в нерабочую неделю будет приостановлена. Об этом говорится в указе мэра Сергея Собянина.

В столице будет временно прекращена работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости.

При этом, как отметил мэр в записи в личном блоге, где прокомментировал свой указ, все продовольственные магазины и аптеки будут работать без ограничений.

Действия указа распространяется на срок с 28 марта по 5 апреля. Меры вводятся в связи с распространением коронавируса.