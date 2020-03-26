Москва, , 10:52 — REGNUM В Роскосмосе считают нецелесообразным откладывать возвращение на Землю действующего экипажа МКС, намеченное на 17 апреля, из-за коронавируса. Об этом сообщили 26 марта в пресс-службе госкорпорации.

Представители Роскосмоса подтвердили, что из-за каратинных мероприятий, объявленных властями Казахстана, возникли некоторые ограничения. Однако связанные с ними вопросы должны быть решены.

«Но Роскосмос находится во взаимодействии с коллегами и рассматривает варианты решения проблемы», — приводит слова пресс-службы ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, на орбите в настоящее время работают космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир — члены длительной экспедиции МКС-62.