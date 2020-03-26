Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM В Боткинской больнице Петербурга по состоянию на четверг, 26 марта, находятся 330 человек с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Новых случаев заражения за последние сутки не выявлено.

Тем не менее за сутки в больницу с симптомами респираторных заболеваний поступили 52 человека. Выписали за это же время после отрицательных тестов на коронавирус 46 человек.

С подтверждённым диагнозом в больнице им. Боткина находится 17 человек — 15 петербуржцев и два жителя Ленобласти.

По номеру 112 в связи с коронавирусом поступило 2172 звонка, 1162 обращения перенаправили в скорую помощь, 25 звонков перевели в полицию.

Читайте ранее в этом сюжете: Главный санитарный врач Петербурга запретил врачам принимать почти здоровых