Абакан, , 10:45 — REGNUM Второй случай заражения коронавирусом подтверждён в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 марта в администрации главы республики.

Уточняется, что заболевшая прибыла в регион из неблагополучной по коронавирусу страны. Женщина госпитализирована, за ней круглосуточно наблюдают медики.

Заболевшая посещала Италию и Францию. 15 марта она прибыла из Москвы в Абакан и, как утверждают власти республики, сразу же была отправлена на карантин.

Первичное обследование на коронавирус показало отрицательный результат, а лабораторные исследования — положительный. Контактировавшие с заболевшей также находятся под наблюдением врачей.

Напомним, всего по состоянию на 26 марта в Хакасии на карантине находятся 578 человек, из них 15 — в больнице.

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