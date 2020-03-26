Бамако, , 10:50 — REGNUM В министерстве здравоохранения Мали подтвердили первые случаи заболевания COVID-19. Об этом передает ВВС Africa.

По словам медиков, заболевшие — два гражданина Мали, которые вернулись из Франции 12 и 16 марта.

Пациенты — 49-летняя женщина из столицы страны, Бамако и 62-летний мужчина, проживающий в западном городе Кайес, говорится в заявлении минздрава.

Как отмечают репортеры, существуют опасения, что разоренному войной бедному западноафриканскому государству будет тяжело бороться со вспышкой вируса.

В настоящее время правительство страны пытается взять под контроль исламистский мятеж, вспыхнувший на севере в 2012 году и унесший жизни тысяч мирных жителей и сотрудников сил безопасности. С тех пор конфликт распространился на центр страны, и обширные участки территорий государства находятся вне контроля правительства.