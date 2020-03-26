Сеул, , 10:49 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали случай заражения коронавирусом у одного из членов экипажа самолета, прибывшего в международный аэропорт «Инчхон» из-за рубежа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации города Инчхон.

По их словам, вирус был обнаружен у 57-летнего бортпроводника, являющегося гражданина США.

Известно, что самолёт, на котором американец прибыл в Южную Корею, прилетел из Сиэтла.

Отмечается, что на наличие вируса проверили и у другого проводника самолёта, однако результат теста оказался отрицательным.

В настоящее время на наличие вируса проверяются еще два человека, с которым контактировал бортпроводник, а также выясняется информация о членах экипажа самолёта и пассажирах, летевших данным рейсом.