Исламабад, , 10:46 — REGNUM Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Пакистане достигло 1 тыс. 102 человек, об этом 26 марта сообщает Geo TV.

За последние сутки число инфицированных увеличилось на девять человек. В провинции Синд зафиксировано четыре новых случая, в Исламабаде — пять. Всего за период эпидемии в стране скончались восемь человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор коронавирус распространился на всю планету, унеся жизни свыше 21 тыс. человек.

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