Токио, , 10:35 — REGNUM У Sega появился новый маскот (персонаж-талисман) по имени Сега Широ. Он дебютировал 25 марта в новом ролике, опубликованном на YouTube-канале компании.

Примечательно, что роль Сега Широ исполняет Майто Фудзикока — сын Хироси Фудзиоки, маскота Sega в 90-х. Создание нового талисмана приурочено к её юбилею — в 2020 году компании исполнилось 60 лет.

Напомним, бывший маскот компании по имени Сегата Санширо был придуман специально для рекламы консоли Sega Saturn. Он появлялся в необычных роликах на телевидении и призывал зрителей опробовать новую приставку.

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