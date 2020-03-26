Ташкент, , 10:32 — REGNUM Народный поэт Узбекистана Охунжон Хакимов скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает 26 марта издание «Газета.uz».

Охунжон Хакимов родился в 1934 году. Окончил Ферганский государственный педагогический институт. Свой творческий путь поэт начал в республиканских и областных газетах.

Народный поэт известен сборниками стихов «Долина вдохновения», «Глаза твои черные», «Ищите любовь в лазах». Хакимов также прославился юмористическими произведениями «Да будут живы идиоты», «Заместитель жены» и другие.