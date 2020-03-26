Киншаса, , 10:32 — REGNUM Третий человек, умерший от осложнений COVID-19 в Демократической Республике Конго, — уважаемый адвокат по правам человека и помощник президента Феликса Чисекеди. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, Жан-Жозеф Мукенди ва Мулумба был исполняющим обязанности главы юридического консультативного совета при президенте Чисекеди.

Вероятно, он заболел респираторным заболеванием во время поездки во Францию для медицинского обследования, отмечают репортеры. Многие в ДР Конго называют смерть Мукенди ва Мулумбы огромной потерей.

Правозащитник Аннеке Ван Вауденберг написал в Twitter: «Он был одним из великих людей. Его стране и правозащитному движению будет его не хватать».

Мулумба был ключевой фигурой в оппозиции ДР Конго и в правозащитных кругах. Он был близким помощником покойного лидера оппозиции Этьена Чисекеди, отца нынешнего президента.

В качестве адвоката он представлял оппозиционного политика Моиса Катумби и других, которые выступали против попытки бывшего президента Жозефа Кабилы продлить срок своих полномочий.

Напомним, что в ДР Конго подтвердили 48 случаев COVID-19.

Во вторник, 24 марта, президент Чисекеди объявил о закрытии границ страны и изолировал столицу страны Киншасу, где сообщалось о большинстве случаев заражения, от остальной части страны.