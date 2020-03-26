Монреаль, Канада, , 10:28 — REGNUM В тактическом шутере Rainbow Six: Siege появился новый боевой пропуск под названием «Вокруг света». Об этом сообщалось на официальном сайте игры 25 марта.

Пропуск будет доступен до 22 апреля 2020 года включительно. Сообщается, что каждая из его версий (платная и бесплатная) будет содержать набор косметических предметов для оперативников.

Напомним, разработкой Rainbow Six: Siege занимается канадское подразделение компании Ubisoft. Релиз шутера состоялся в 2015 году.

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