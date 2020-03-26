Сухум, , 10:28 — REGNUM В связи с угрозой распространения коронавируса всех въезжающих в Абхазию из России начали проверять сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии совместно с медиками Гагрской районной больницы. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба абхазского ведомства спасателей.

Сообщается, что на пограничном пункте Псоу с 25 марта установлено круглосуточное дежурство медицинских работников. Это было сделано в рамках мер, объявленных президентом Абхазии Валерием Бганбой.

«Всем въезжающим на территорию республики при помощи специального оборудования измеряется температура, и в случае выявления сопутствующей симптоматики, граждане направляются в медицинские учреждения в рамках введенного в Абхазии санитарного карантина», — говорится в сообщении от МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бганба распорядился усилить меры по борьбе с распространением коронавируса с 25 марта. В стране приостановлена работа рынков и общественного транспорта. Также введен запрет на въезд иностранных туристов.

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