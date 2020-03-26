Ставрополь, , 10:29 — REGNUM Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в условиях распространения коронавирусной инфекции решил стать волонтером. Глава региона собирается взять шефство над двумя пожилыми людьми.

«В условиях реальной эпидемиологической опасности одна из самых важных задач — защитить пожилых. <…> Планирую взять шефство над двумя пожилыми жителями Ставрополя. Буду помогать им и призываю вас всех — проявите внимание к своим пожилым родственникам, соседям, знакомым», — написал Владимиров у себя в Instagram.

Между тем в пресс-службе губернатора сообщили, что в результате подворовых обходов составлены списки граждан в возрасте от 65 лет — их на Ставрополье 357 тыс. человек. Как оказалось, почти 21 тыс. из них нуждается в помощи при решении бытовых вопросов в случае временной самоизоляции.

В крае в настоящее время ведется работа над созданием единого волонтерского центра, который должен объединить усилия добровольцев под эгидой региональных общественных организаций и Общероссийского народного фронта. Организация всей волонтерской деятельности будет осуществляться министерством труда и социальной защиты населения региона.

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