Нью-Йорк, США, , 10:23 — REGNUM Фанаты Mortal Kombat 11 обнаружили, что в игре может появиться Эш из серии фильмов «Зловещие мертвецы». Это предположение выдвинул пользователь c ником Taco на своей странице в Twitter 25 марта.

https://twitter.com/TacoFGC/status/1242801445868646400

В новом письме Warner Bros., посвящённому релизу Спауна (последний дополнительный персонаж в Mortal Kombat 11), указано, что компании принадлежат права на версию Эша из фильма «Армия тьмы». Вероятно, герой появится во втором сезонном пропуске игры.

Напомним, Mortal Kombat 11 — это популярный файтинг, разработанный компанией NetherRealm Studios. В качестве дополнительных персонажей в нём уже появились многие герои других франшиз: Терминатор, Джокер и Спаун.

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