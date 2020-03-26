Сеул, , 10:26 — REGNUM 67,5% южнокорейцев положительно оценивают меры применяемые правительством страны в связи с пандемией коронавируса. Противоположного мнения придерживаются 30,4% граждан. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Hankook Research.

Согласно результатам опроса, проведенного с 21 по 23 марта среди 2000 человек старше 18 лет, 88,7% обеспокоены экономической обстановкой, что на 8,9% больше по сравнению с опросом, проведенным в прошлом месяце.

Около двух трети опрошенных или 62,5% считают, что правительство страны должно принять второй дополнительный бюджет, чтобы справиться с экономическим шоком.

Известно, что во время опроса респондентам был задан вопрос о следующем президенте страны. 28% опрошенных отдали своё предпочтение бывшему премьер-министру Ли Нак Ёну, 13,5% — губернатору провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёну, 10,1% — лидеру «Объёдинённой партии будущего» Хван Гё Ану.