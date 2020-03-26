Москва, , 10:20 — REGNUM Компания «ФосАгро» в рамках совместных действий Альянса по борьбе с коронавирусом опубликовала на своем сайте уникальный сборник по профилактике и лечению COVID-19, составленный на основе опыта китайских врачей.

Издание, комплексно описывающее накопленный опыт в сфере профилактики и контроля, диагностики и лечения, а также ухода за инфицированными пациентами, составлено Первой академической клиникой Университетской школы медицины провинции Чжэцзян на основании клинических данных и опыта КНР в борьбе с коронавирусом. Оперативный перевод и издание в России «Руководства по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19» были осуществлены Российским Фондом Прямых Инвестиций (участник Альянса по борьбе с коронавирусом) совместно с МИА «Россия сегодня» и Сеченовским университетом. Руководство будет бесплатно распространяться по лечебным учреждениям, предприятиям и среди всех заинтересованных специалистов.

Читайте ранее в этом сюжете: Вырастить профессионалов, которые помогут вырасти бизнесу