Нур-Султан, , 10:20 — REGNUM Медики в Казахстане обнаружили девять новых случаев заражения коронавирусом — общее число инфицированных выросло до 97, сообщили 26 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Все новые случаи заражения выявлены в Нур-Султане. Таким образом, общее число пациентов в столице Казахстана составило 55, в Алма-Ате — 34, по два в Чимкенте и Караганде, а также по одному случаю в четырех областях.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявил, что выздоровели два пациента, заразившихся ранее коронавирусом.

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