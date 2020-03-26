Санта-Моника, США, , 10:15 — REGNUM Ведущий подкста Zavtracast Максим Зарецкий превратил скриншоты из игры Doom: Eternal в постеры различных рок-групп. Необычными изображениями он поделился на своей странице в Twitter 25 марта.

https://twitter.com/shaikhulud/status/1242618852367839232

По мнению Зарецкого, виды из Doom: Eternal прекрасно смотрелись бы на обложках альбомов популярных рок и металл-коллективов. Среди них: Dio, Powerwolf, Manowar, Black Sabbath и даже «Ария».

Напомним, Doom: Eternal — это последняя часть популярной франшизы шутеров от первого лица, релиз которой состоялся 20 марта 2020 года. Игру тепло встретили как геймеры, так и профессиональные критики.

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