Москва, , 10:13 — REGNUM В мире зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшие выявлены в двух странах, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Так, по данным на 26 марта за сутки впервые зафиксированы случаи заражения коронавирусом в Мали (два завозных случая из Франции) и Гвинее-Бисау (два у граждан Конго и Индии).

Всего в 171 стране мира (кроме Китая) выявлено 389 тыс. 310 зараженных граждан. За прирост составил 48 тыс. 423 (на 14,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 25 марта, новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Ливии и Лаосе.

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