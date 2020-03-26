Токио, , 10:10 — REGNUM В сети появился новый трейлер ремастера (обновлённой версии) экшен-игры The Wonderful 101. Его опубликовали на официальном YouTube-канале компании PlatinumGames.

В The Wonderful 101 игрокам предстоит управлять целой сотней молодых супергероев. Для достижения общих целей они умеют «объединяться» в различное оружие и броню.

Напомним, оригинальный релиз The Wonderful 101 состоялся в 2013 году. Сейчас Platinum Games планируют перевыпустить свою игру на PC, PS4 и Nintendo Switch.

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