Самара, , 10:11 — REGNUM Для граждан, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран, создадут обсерваторы в Самарской области. Об этом 26 марта сообщил губернатора региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

По его словам, обсерваторы будут созданы в Самаре и Тольятти. Организовывать их работу будут главы городов.

Глава региона также отметил, что внёс изменения в постановление о введении режима повышенной готовности из-за новой коронавирусной инфекции. Так, с 26 марта ограничено проведение массовых мероприятий. Временно приостанавливается работа ночных клубов, кинотеатров и других подобных заведений с массовым скоплением людей.

Губернатор подчеркнул, что до 14 апреля пенсионерам и гражданам, у кого имеются хронические заболевания, не рекомендуется выходить без необходимости из дома. За каждым пенсионером закреплен социальный работник. Обратиться можно также и к волонтерам, которые смогут купить продукты, лекарства и оплатить коммунальные платежи.

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