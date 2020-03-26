Екатеринбург, , 10:14 — REGNUM Екатеринбургскую кольцевую автодорогу (ЕКАД) удастся замкнуть к концу 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Как сообщил глава управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов, третий пусковой комплекс ЕКАД вошёл в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это позволяет получить дополнительные средства из федерального бюджета. С начала 2020 года по федеральной программе было выделено 390 млн рублей.

В данный момент строители соединяют Полевской и Челябинский тракты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона получили 1 млрд рублей на строительство и реконструкцию ЕКАДа. 570 млн рублей направят на строительство третьего пускового комплекса кольцевой между Челябинским и Полевским трактами.

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