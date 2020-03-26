Ташкент, , 10:07 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 65. Об этом сообщили 26 марта на официальном Телеграм-канале по оповещению жителей республики о распространении инфекции.

Заражение подтвердилось у жены, двоих детей и невестки гражданина Узбекистана, который вернулся домой из Саудовской Аравии. Все они госпитализированы в инфекционной больнице в Фергане.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта начальник государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля Узбекистана Нурмат Отабеков заявил, что четыре человека, заразившиеся коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии.

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