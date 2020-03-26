Магас, , 10:06 — REGNUM В Ингушетии будут предприняты дополнительные меры н пообещал принять в целях предотвращения распространения коронавируса на территории региона. Об этом на совещании с участием представителей органов власти 25 марта сообщил глава субъекта Махмуд-Али Калиматов, комментируя обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам России.

«Мы рассчитываем на сохранение благополучной обстановки, но в то же время готовимся к любому повороту событий», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Он также отметил, что в Ингушетии в настоящее время не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, при этом необходимо и впредь принимать все меры, чтобы защитить граждан.

«Призываю жителей республики к сознательному отношению к складывающейся в мире ситуации. Мы не можем сейчас позволить себе халатность и пренебрежение», — призвал ингушский лидер.