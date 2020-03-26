Благовещенск, , 10:14 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов побывал в лаборатории, работающей по диагностике коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом глава региона написал на своей странице в сети Instagram.

«Сегодня день начался с посещения испытательно-лабораторного центра «Гигиены и эпидемиологии в Амурской области». Центр оснащён современным оборудованием для проведения ПЦР. В вирусологическую лабораторию поступают пробы на коронавирус для дальнейшего исследования», — написал губернатор.

Он отметил, что в лаборатории работают пять специализированных приборов, которые позволяют в короткие сроки провести диагностику COVID-19. Всего в сутки здесь проводится порядка 200 исследований с возможностью увеличения числа исследований до 500. Сам процесс исследования занимает четыре часа.

«Сейчас задача расширить сеть скрининга — ещё три лаборатории (областная инфекционная больница, областная взрослая, больница в Свободном), надеемся на подключение в работу частной медицинской лаборатории. Оборудование для больниц будет, деньги из областного резервного фонда (7,5 млн) уже выделены», — написал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, вирусологические лаборатории России к настоящему времени провели более 200 тысяч тестов на коронавирус.