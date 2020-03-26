Пермь, , 10:03 — REGNUM В Пермском крае на 245 марта выявлено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Как уточнили в минздраве региона, коронавирус диагностирован у женщин 46 и 43 лет. Одна пермячка вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов, а вторая — из Франции.

Обе туристки госпитализированы. Все, кто контактировал с вернувшимися из-за границы женщинами, взяты под меднаблюдение.

Добавим, на 25 марта на домашнем карантине находился 2521 житель Пермского края. Еще 39 человек с симптомами ОРВИ пребывали в больницах.

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