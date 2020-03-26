Барнаул, , 10:03 — REGNUM В Алтайском крае, где ещё не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19, количество находящихся под наблюдением за последние сутки возросло сразу на 530 человек. По данным Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, всего по состоянию на 26 мартав крае следят за состоянием здоровья 1049 человек. Большинство из низ (1033 человек) являются гражданами России. Также под наблюдение попали пятеро граждан Китая и 11 других иностранцев.

В регионе в инфекционных стационарах развернуто 1117 коек, 120 из них находятся в городской больнице N 5 Барнаула.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 марта под медицинским наблюдением находились 519 человек, 44 из которых добавились за последние сутки, 24 марта.

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